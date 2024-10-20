Війна Росії проти України призвела до збитків в українських екосистемах на суму в 65 мільярдів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Конференції з обговорення пункту 8 «Екологічна безпека» Формули миру Президента України.

Зазначається, що розв’язана Росією війна проти України спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля, порушення екосистем і знищення біорізноманіття не тільки в Україні, але й у світі.

За словами Шмигаля, нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів. Від війни вже постраждала третина українських лісів і 20% природоохоронних територій країни. Під загрозою зникнення опинилось 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна.

Також наслідком підриву росіянами Каховської ГЕС стало знищення майже 10 тисяч гектарів водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні. Близько чверті території України заміновано, що також завдає значної шкоди.

“Скільки років знадобиться для подолання наслідків? У Франції після закінчення Першої світової війни 106 років тому, було визначено 1200 км² як забруднені внаслідок бойових дій. І до цього дня будь-яка діяльність, включаючи випас худоби, там заборонена. В Україні потенційно забруднена мінами та снарядами територія складає близько 140 тисяч км². Тобто український масштаб в десятки і десятки разів більший”, — зазначив Шмигаль і додав, що перед усіма стоїть важливе завдання — виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей.