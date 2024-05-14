Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо злочинної організації на Волинській митниці, яка забезпечувала незаконну мінімізацію платежів.

Про це САП повідомила у Facebook.

“У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018-2019 років учасники організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску “Ягодин” високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) за штучно заниженою вартістю”, — ідеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, фігуранти цієї справи забезпечували процес оформлення підроблених товарів, складали фальшиві акти про митні огляди, вносили недостовірну інформацію до автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор” та умисно не діяли для припинення злочинної діяльності.

Внаслідок цього державному бюджету були завдані збитки на суму понад 475 мільйонів гривень, підтвердили в САП.

За їхніми даними, підозру висунули 10 посадовим особам Волинської митниці та 11 учасникам злочинної організації.