Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

“Фактично Росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми”, ‒ зазначив він.

За словами Бєлоусова, виділено два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до “зернової угоди”. До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.