У ніч на 31 жовтня 2024 року російські війська завдали ударів по мосту через Дністровський лиман у Затоці, Одеської області, та по Краматорську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що ворог випустив з Криму дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» і вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 з літаків тактичної авіації над Чорним морем. Додаткові балістичні удари «Іскандер-М» були нанесені по Краматорську з Ростовської області.

З напрямків Курська та Орла російська сторона атакувала 43-ма ударними дронами типу «Shahed» та іншими безпілотниками невстановленого типу. Протидію атаці забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Сили ППО діяли в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

“Станом на 08:00 підтверджено збиття двох керованих ракет Х-59/69 в Одеській області та 17 безпілотників”, – йдеться у повідомленні Сил оборони.

Загалом 23 ворожих дрони втрачено, а ще три безпілотники вийшли з повітряного простору України у бік Росії та тимчасово окупованих територій. Інформація про втрати та результати протиповітряної оборони уточнюється та оновлюється.