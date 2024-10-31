Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Зазначається, що ворог випустив з Криму дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» і вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 з літаків тактичної авіації над Чорним морем. Додаткові балістичні удари «Іскандер-М» були нанесені по Краматорську з Ростовської області.
З напрямків Курська та Орла російська сторона атакувала 43-ма ударними дронами типу «Shahed» та іншими безпілотниками невстановленого типу. Протидію атаці забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Сили ППО діяли в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
“Станом на 08:00 підтверджено збиття двох керованих ракет Х-59/69 в Одеській області та 17 безпілотників”, – йдеться у повідомленні Сил оборони.
Загалом 23 ворожих дрони втрачено, а ще три безпілотники вийшли з повітряного простору України у бік Росії та тимчасово окупованих територій. Інформація про втрати та результати протиповітряної оборони уточнюється та оновлюється.
- ЗС РФ втратили ще 1310 солдат.
- Велика Британія щорічно виділятиме кошти на підтримку України.
- Україна отримає кошти від Норвегії на зміцнення ППО та на озброєння для F-16.