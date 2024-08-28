Про це він заявив у коментарі для РАР.
Міністр зазначив, що серед країн НАТО існує великий скепсис щодо такої ініціативи. Він підкреслив, що жодна країна не прийматиме таких рішень одноосібно, і в НАТО немає підтримки для цього кроку.
Косіняк-Камиш також зауважив, що розуміє позицію Зеленського, який наполягає на цьому, оскільки це відповідає його ролі як лідера України. Однак, за словами міністра, Польща ухвалює рішення в інтересах власної держави, і це є пріоритетом.
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