Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання збиття польськими системами ППО російських ракет і дронів над Україною викликає значний скепсис серед країн НАТО.



Про це він заявив у коментарі для РАР.

Міністр зазначив, що серед країн НАТО існує великий скепсис щодо такої ініціативи. Він підкреслив, що жодна країна не прийматиме таких рішень одноосібно, і в НАТО немає підтримки для цього кроку.

Косіняк-Камиш також зауважив, що розуміє позицію Зеленського, який наполягає на цьому, оскільки це відповідає його ролі як лідера України. Однак, за словами міністра, Польща ухвалює рішення в інтересах власної держави, і це є пріоритетом.