Здійснилося бажання дівчинки, яка загадувала на Новий рік повернення тата з полону

Про це повідомила Діана Роспопа, дружина військового.
“Я не хочу свят. Я хочу обійняти тата. Моя мрія — обмін тата”, — фотографія дівчинки з плакатом, на якому було написано її новорічне бажання, ширилося в соцмережах.
Повернення тата з полону стало здійсненням її найзаповітнішого бажання. Йдеться про Дениса Роспопу, морського піхотинця 36-ї бригади, який був одним із захисників Маріуполя.
В останнє він бачився з родиною через відеозв’язок 4 квітня 2022 року.
Повернення Дениса Роспопи стало частиною масштабного обміну полоненими, в рамках якого Україна повернула 189 своїх захисників.
Серед них і військовослужбовці “Азову”, яких також вдалося звільнити з полону.
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