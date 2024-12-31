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30 грудня

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Здійснилося бажання дівчинки, яка загадувала на Новий рік повернення тата з полону

Учора, 30 грудня, стався один із найбільших обмінів полоненими, в рамках якого вдалося звільнити 189 українців із російського полону. Серед звільнених полонених — батько маленької дівчинки Мілани.

Вівторок, 31 грудня 2024, 10:33

Про це повідомила Діана Роспопа, дружина військового.

“Я не хочу свят. Я хочу обійняти тата. Моя мрія — обмін тата”, — фотографія дівчинки з плакатом, на якому було написано її новорічне бажання, ширилося в соцмережах.

Повернення тата з полону стало здійсненням її найзаповітнішого бажання. Йдеться про Дениса Роспопу, морського піхотинця 36-ї бригади, який був одним із захисників Маріуполя.

В останнє він бачився з родиною через відеозв’язок 4 квітня 2022 року.

Повернення Дениса Роспопи стало частиною масштабного обміну полоненими, в рамках якого Україна повернула 189 своїх захисників.

Серед них і військовослужбовці “Азову”, яких також вдалося звільнити з полону.

Теги: війна, Діти, полон

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