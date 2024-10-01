Канцлер Німеччини Олаф Шольц може стати першим серед очільників уряду головних країн-союзників України, хто відновить прямі контакти з російським лідером Володимиром Путіним. У листопаді він може йому зателефонувати вперше за два роки.

Про це пише німецька газета Die Zeit із посиланням на джерела в урядових колах.

Телефонну розмову начебто запланували напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Бразилії, що відбудеться в листопаді. Однак офіційного запиту на проведення розмови Росія поки що не отримувала.

Як зазначає видання, востаннє Шольц говорив із Путіним у грудні 2022 року. Того самого року останнє безпосереднє спілкування з російським лідером мали президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, в липні міністри оборони США Ллойд Остін та Андрій Бєлоусов також двічі говорили телефоном. До того політики не спілкувалися місяцями — у березні 2023-го Остін говорив ще з попередником Бєлоусова — Сергієм Шойгу.

Ймовірно, під час тієї розмови Бєлоусов розповів Остіну, що Москва виявила підготовку України до «таємної операції» проти РФ, яку нібито раніше схвалив Вашингтон.

У ЗМІ писали, що його слова сприйняли «досить серйозно», після чого американська сторона зв’язалася з українською та сказала не робити того, що планував Київ.