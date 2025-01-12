Про це йдеться у повідомленні глави держави.
“За цей тиждень росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій. Майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів – і це тільки тиждень”, — сказав Президент.
Зеленський наголосив, що російська війна триває лише завдяки здатності російської армії тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі.
“Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі “Рамштайн” щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю”, — наголосив український лідер.
Також глава держави згадав про переговори із партнерами, зокрема із США, щодо можливості надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них.
“У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Росія не зупиняє свої війни за бажанням — її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО”, — заявив Зеленський.
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