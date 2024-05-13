Про це перша леді повідомила у Telegram.
“Перший день візиту до Сербії ознаменувався проєктами культурної дипломатії.
Разом із першою леді Сербії Тамарою Вучич, міністрами закордонних справ наших країн Дмитром Кулебою та Марком Джуричем відкрили в бібліотеці Белграда українську книжкову поличку, а згодом – аудіогід українською мовою у Белградській фортеці”, — поінформувала Зеленська.
Вона зазначила, що ці ініціативи “передусім спрямовані на зміцнення співпраці та поглиблення взаємного розуміння історії наших народів”. Перша леді України висловила подяку всім, хто сприяв їх реалізації.
Згідно з повідомленням, музей Акселі Ґаллен-Каллела в фінському Еспоо представив аудіогід, що доступний українською мовою.
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