Дружина Президента України Олена Зеленська та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебувають у Сербії з візитом.

Про це перша леді повідомила у Telegram.

“Перший день візиту до Сербії ознаменувався проєктами культурної дипломатії. Разом із першою леді Сербії Тамарою Вучич, міністрами закордонних справ наших країн Дмитром Кулебою та Марком Джуричем відкрили в бібліотеці Белграда українську книжкову поличку, а згодом – аудіогід українською мовою у Белградській фортеці”, — поінформувала Зеленська.

Вона зазначила, що ці ініціативи “передусім спрямовані на зміцнення співпраці та поглиблення взаємного розуміння історії наших народів”. Перша леді України висловила подяку всім, хто сприяв їх реалізації.

Згідно з повідомленням, музей Акселі Ґаллен-Каллела в фінському Еспоо представив аудіогід, що доступний українською мовою.