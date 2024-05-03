Володимир Зеленський звернувся до прикордонників, коли перебував в Хмельницьому з робочив візитом.

За словами президента, росіяни готуються до спроб розширити наступальні дії.

“Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелось пройти нашій державі, щоб зберегти українськіе життя, і це — шлях, який ще належить нам пройти, щоб завершити цю війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум”, — сказав президент.

Він не уточнив, де та як, на його думку, наступатиме Росія. Він також додав.

“Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив і як би підло він не діяв. Україна все одно братиме гору”.