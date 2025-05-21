21 травня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні поділився інформацією про підготовку до масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Відео звернення було опубліковано Офісом президента.

«Наша мета – звільнити всіх українців, безумовно. Ми ретельно перевіряємо дані щодо кожного прізвища. Робимо все можливе, щоб досягти успіху», – зазначив Зеленський.

Деталі обміну “1000 на 1000”

Обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” був узгоджений під час переговорів між представниками України та Росії, які відбулися у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі триває розробка покрокового плану для реалізації цього обміну.

У процесі підготовки беруть участь всі ключові державні установи, зокрема Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена.

На даний момент точна дата обміну ще не визначена. Представники України під час переговорів зазначали, що обмін може відбутися «найближчим часом». Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов 17 травня висловив сподівання, що обмін може відбутися вже наступного тижня.

На брифінгу 19 травня Зеленський уточнив, що обмін у форматі “1000 на 1000” стосується виключно військовополонених.