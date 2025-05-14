Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відповідь Кремля щодо делегації, яка прибуде до Туреччини. Лише після отримання цієї інформації він зможе визначити формат майбутньої зустрічі та подальші дії України. Ці заяви були зроблені 14 травня під час його звернення до народу.

Зеленський зазначив: «Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату зустрічі в Туреччині. Я чекаю на інформацію про те, хто представлятиме Росію, і тоді зможу ухвалити рішення про подальші кроки України. Сигнали з їхнього боку поки що не є переконливими. Проте ми чуємо, що президент Трамп розглядає можливість бути присутнім у Туреччині, що може стати вагомим аргументом. Тиждень може змінити багато, але наразі все ще вирішується», – підкреслив він.

У контексті прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, Зеленський нагадав про нещодавні атаки з боку російської армії, які відбулися в ніч на 14 травня. Він зазначив, що ці дії не мають жодного військового сенсу, окрім як вбивств мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури.

«Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді “так” на пропозицію про прямі переговори, він продовжує завдавати ударів по Україні. Це не має жодного військового сенсу. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає. Росія лише затягує війну та вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на РФ, прагнуть, щоб вогонь припинився, і щоб відбулися змістовні переговори», – зазначив президент.

Раніше Зеленський висловлював готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі для прямих переговорів і сподівається на досягнення угоди про припинення вогню. 13 травня він підтвердив свій візит до Туреччини.

12 травня Дональд Трамп повідомив про можливість своєї особистої присутності у Стамбулі, зазначивши, що Путін може погодитися на запропоноване Києвом та його партнерами припинення вогню.

Трамп також підкреслив, що Україні слід погодитися на прямі переговори з Росією, які ініціював Володимир Путін. Він вважає, що в разі зустрічі українська сторона зможе з’ясувати, чи можлива угода з Кремлем. Якщо ж переговори не відбудуться, європейські лідери та США знатимуть, «яка ситуація», і зможуть відповідно реагувати.

Зеленський підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів і сподівається на досягнення угоди про припинення вогню.

У Кремлі, у свою чергу, заявили, що Україна повинна піти на переговори «без жодних умов». Вони також повідомили, що оголосять своїх представників на переговорах у Стамбулі, щойно Путін вважатиме це за доцільне.