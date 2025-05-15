В Анкарі розпочалась важлива двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Цю інформацію підтвердив речник українського президента Сергій Никифоров.

Під час зустрічі лідери обговорять ключові аспекти останніх подій, пов’язаних з російсько-українською війною. Туреччина, як зазначив речник адміністрації Ердогана Фахреттін Алтун, акцентуватиме на важливості досягнення припинення вогню в конфлікті.

Володимир Зеленський прибув до Анкари після 12:00 15 травня. Він висловив вдячність Ердогану за організацію цієї зустрічі та можливість провести прямі переговори. Після завершення розмови з Ердоганом заплановано брифінг для медіа.

У той же день, 15 травня, у Стамбулі відбудуться переговори між делегаціями України та Росії. Відомо, що президент Росії Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах, його представлятиме помічник Володимир Мединський. Склад української делегації поки що не розголошено.

Нагадаємо, що 10 травня, після зустрічі “коаліції охочих”, США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке мало розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Зеленський.

Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск. Інші країни підключилися до обговорення онлайн. Перед і після засідання учасники спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом, який підтримав ініціативу.

Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Ердоган підтвердив готовність Туреччини прийняти переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після телефонної розмови з Макроном.

Зеленський висловив сподівання на зустріч з Путіним у Стамбулі 15 травня. Російський лідер вже затвердив склад своєї делегації, яку очолить Володимир Мединський, відомий своєю участю у переговорах з українською стороною у 2022 році.

На даний момент Україна не оголосила про склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський 14 травня зазначив, що чекає на інформацію про представників Росії, після чого визначиться з подальшими кроками.