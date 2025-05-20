Президент України Володимир Зеленський провів важливі переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час яких обговорили новий, 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу за ухвалення 17-го пакета санкцій, назвавши його «кроком у правильному напрямку». Він підкреслив, що важливо жорстко обмежити російський танкерний флот, який фінансує військові дії, а також усі схеми, які Росія використовує для розвитку своєї військової промисловості.

«Чим більше тиску на Росію, тим більше у Москви буде мотивів шукати справжній мир», – зазначив президент.

Під час розмови Зеленський також обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку 18-го санкційного пакета ЄС. Він акцентував увагу на тому, що найбільш болючими для Росії є обмеження в сферах нафти, енергетичної інфраструктури, банківської діяльності та фінансових схем.

«Дякую всім, хто підтримує необхідність посилення санкцій і ухвалює рішучі рішення», – додав президент.

Політики також детально обговорили нещодавню розмову з президентом США Дональдом Трампом та спільну дипломатичну роботу з міжнародними партнерами. Зеленський підкреслив, що Європа повинна залишатися активною у цьому процесі, а всі дії мають бути максимально скоординовані.

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Верховна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що цей раунд є наймасштабнішим з початку війни, включаючи нові гібридні санкції, заходи, пов’язані з правами людини, а також санкції проти використання хімічної зброї.

Рада ЄС запровадила санкції проти трьох російських підрозділів, які входять до складу Збройних сил Росії та причетні до розробки і застосування хімічної зброї у війні проти України. До санкційного списку увійшли війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Ці підрозділи є частиною російських військових сил. Рішення ухвалено на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюднених у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.