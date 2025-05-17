Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Римі напередодні інтронізації нового Папи Римського. Ця зустріч стала важливою подією, оскільки лідери обговорили ключові питання, що стосуються миру та безпеки в регіоні.

Під час переговорів обговорювалися мирні переговори з Росією, які проходять у Туреччині. Зеленський підкреслив необхідність посилення тиску на Росію для якнайшвидшого завершення війни та обміну полоненими. Він акцентував увагу на важливості санкцій, подякував Канаді за підтримку європейських та американських санкцій проти РФ.

Президент України зазначив: «Ми повинні чинити тиск на Росію, на Путіна, щоб дійсно якомога швидше укласти мир. Санкції дуже важливі. Тому нам потрібно тиснути на нього. Ще більше тиску, ще більше санкцій.»

Крім того, лідери домовилися обговорити питання головування Канади у G7 та можливості об’єднання провідних економік світу для посилення тиску на Росію. Прем’єр-міністр Карні висловив сподівання, що незабаром зможе вітати Зеленського в Канаді на саміті G7.

Ця зустріч стала першою для Карні на посаді прем’єр-міністра Канади, яка була призначена після відставки Джастіна Трюдо та дострокових парламентських виборів у країні.

28 квітня 2025 року в Канаді відбулися дострокові парламентські вибори, оголошені прем’єр-міністром Карні після розпуску парламенту 23 березня. Ліберальна партія під його керівництвом отримала 166 місць у Палаті громад, що не забезпечує абсолютної більшості, тому буде сформовано уряд меншості.

Під час виборчої кампанії Карні активно використовував антиамериканські настрої, нагадуючи про заяви Дональда Трампа щодо Канади як «51-го штату США» та обіцяючи розпочати переговори зі США про нову торговельну угоду одразу після виборів.

У день виборів Трамп закликав канадців підтримати лідера, який сприятиме перетворенню Канади на «51-й штат США», проте це не вплинуло на результати голосування.