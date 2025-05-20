Володимир Зеленський, президент України, провів важливі переговори з Емманюелем Макроном, президентом Франції, під час яких обговорили питання підтримки української армії та оборонної співпраці. Цю інформацію глава держави оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що під час розмови акцентували увагу на підтримці армії, розвитку оборонної співпраці та внутрішньому виробництві зброї в Україні. Він також підкреслив, що обговорення було «дуже предметним» і зосередженим на практичних аспектах, включаючи координацію з Сполученими Штатами.

Президент України повідомив, що триває робота в рамках ініціативи «коаліція охочих», яка передбачає об’єднання зусиль кількох країн для підтримки України та сприяння мирному врегулюванню конфлікту.

На початку березня британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про співпрацю Великої Британії та Франції з Києвом у розробці мирного плану, який буде представлений Вашингтону. Після зустрічі Зеленського з Макроном було досягнуто домовленостей про подальші кроки, і Стармер зазначив, що до цієї ініціативи можуть приєднатися ще одна або дві країни.

15 березня відбулася онлайн-зустріч «коаліції охочих», в якій взяли участь близько 25 світових лідерів, включаючи представників ЄС, НАТО, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Президент Зеленський також долучився до цієї дискусії, пообіцявши, що найближчим часом відбудеться ще одна зустріч партнерів на підтримку України.

Глава держави підкреслив важливість регулярності таких зустрічей, які вже стали «майже щотижневими». За даними Bloomberg, Велика Британія та Франція працюють над планом, що має зміцнити позиції України на майбутніх переговорах щодо завершення війни.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що до «коаліції охочих» готові долучитися від 10 до 12 країн у різних форматах, що свідчить про широку міжнародну підтримку України в цей складний час.