Володимир Зеленський, президент України, нещодавно зустрівся з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізом у Римі. Під час цієї важливої зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із санкціями проти Росії, а також співпраця в рамках “коаліції охочих”. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський акцентував увагу на ключових аспектах розмови, серед яких були оборонна підтримка України та спільні дії коаліції. Сторони також обговорили результати переговорів у Стамбулі, посилення тиску на Російську Федерацію та можливі нові санкції, які можуть змусити РФ відмовитися від висунення умов для безумовного припинення вогню.

Президент України висловив вдячність Австралії за надання танків Abrams, які суттєво допомагають українським військовим у захисті країни. “Ми маємо союзників з різних континентів, і разом ми можемо наблизити мир, чинячи тиск на Росію”, – підкреслив Зеленський.

Того ж дня Зеленський також провів зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем США Марко Рубіо. Ці важливі політичні переговори відбулися в Римі 18 травня, під час церемонії інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, який офіційно став главою Римо-католицької церкви.