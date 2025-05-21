Володимир Зеленський, президент України, нещодавно провів телефонну бесіду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час розмови обговорювалися важливі питання, пов’язані з формами та платформами для продовження переговорів між Україною та Російською Федерацією, зокрема щодо досягнення припинення вогню та підтримки з боку НАТО.

Зеленський поділився інформацією у своєму Телеграм-каналі, зазначивши: “Ми обговорили поточну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію. Я також розповів про деталі контактів із нашими партнерами та формати, які ми розглядаємо для продовження переговорів з російською стороною”.

Крім того, учасники розмови торкнулися теми санкцій, які можуть суттєво вплинути на Росію. Президент підкреслив: “Важливо, щоб усі рішення були узгоджені. Лише тоді санкції зможуть дати результат. Без тиску на Москву досягти справедливого миру буде неможливо. Це розуміє кожен. Ми також обговорили нашу співпрацю в рамках НАТО та підготовку до наступних зустрічей. Домовилися залишатися на зв’язку”.

Марк Рютте, у свою чергу, зазначив, що під час розмови вони обговорили зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та стійкого миру, а також підтримку НАТО. “Моя розмова з Володимиром Зеленським була продуктивною. Ми говорили про зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру, а також про постійну підтримку НАТО, зокрема через командування НАТО у Вісбадені, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати загрози в майбутньому”, – написав Рютте у своєму акаунті в X.