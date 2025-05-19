Володимир Зеленський, президент України, нещодавно провів телефонну бесіду з Дональдом Трампом, колишнім президентом США. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу для журналістів, підкресливши важливість обговорення ситуації в Україні.

Зеленський зазначив, що розмова з Трампом відбулася у два етапи: перша – перед дзвінком Трампа до президента Росії Володимира Путіна, а друга – після нього. У другій бесіді також взяли участь лідери європейських країн, зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александер Стубб.

За словами Зеленського, Трамп підкреслив важливість прямих переговорів між Україною та Росією. “Це його позиція, яку він чітко висловив. Ми детально обговорили це питання. Трамп вважає, що російська сторона повинна подати сигнали щодо можливого припинення вогню та подальших кроків”, – розповів президент України.

Зеленський також звернувся до Трампа з проханням, щоб у разі, якщо російська сторона не отримає підтримки від України, Сполучені Штати розглядали це як небажання Росії завершити війну. “Можуть бути запропоновані складні умови, але наразі це лише загальні питання, і я говорив про можливість введення серйозних санкцій”, – додав він.

Президент України також повідомив, що наразі розглядаються можливі місця для проведення наступної зустрічі між представниками України та Росії. “Ми прагнемо, щоб ця зустріч відбулася на високому рівні – з участю США, України, Росії, європейських країн та Великобританії. Можливими локаціями є Туреччина, Ватикан або Швейцарія. Ми аналізуємо ці три варіанти, оскільки всі вони є прийнятними”, – зазначив Зеленський.

У соцмережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також прокоментувала спільний дзвінок з Трампом та європейськими лідерами, подякувавши колишньому президенту США за його зусилля у встановленні миру в Україні. “Важливо, щоб США продовжували співпрацю. Ми будемо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні стабільного миру в Україні”, – написала вона.

Раніше Трамп провів двогодинну телефонну розмову з Путіним, під час якої заявив, що “Росія та Україна повинні негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни”. Він зазначив, що умови будуть обговорені між сторонами, які мають деталі, недоступні для інших.

Після розмови Путін висловив думку, що припинення вогню з Україною можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, проте не уточнив, про які саме домовленості йдеться.