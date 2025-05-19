Президент України Володимир Зеленський провів коротку бесіду з Дональдом Трампом перед тим, як американський лідер зателефонував Володимиру Путіну. Цю інформацію підтвердило джерело, знайоме з ситуацією. Після розмови з Путіним Трамп планує ще одну бесіду з Зеленським.

Трамп вже завершив телефонну розмову з Путіним, яка тривала понад дві години. Віцепрезидент США Джей Ді Венс 19 травня заявив, що після цих дзвінків Сполучені Штати можуть переглянути свою участь у мирних переговорах, що стосуються війни, розв’язаної Росією проти України.

«Ми усвідомлюємо, що ситуація зайшла в глухий кут. Я вважаю, що президент запитає у Путіна: “Ви серйозно? Ви дійсно так вважаєте?”», – зазначив Джей Ді Венс.

Речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт повідомила, що Трамп розглядає можливість зустрічі з Путіним, але «все залежить від дзвінка», який відбудеться 19 травня між лідерами США та Росії.

Дональд Трамп також висловив думку, що Путін «хоче миру», «втомився від війни» і шукає способи зберегти обличчя. Водночас він підкреслив, що з українським президентом Зеленським «важко вести переговори», оскільки той «не має козирів» у цій ситуації.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії за участю Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу якої увійшли перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше очолював переговорну групу у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

За результатами зустрічі Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Обмін планується у форматі 1000 на 1000, і Україна наразі працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цим у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.