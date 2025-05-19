Сьогодні, 20 травня 2025 року, відзначається 1182-й день війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд мирних переговорів може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ця інформація викликала певний оптимізм серед міжнародної спільноти.

Зеленський також наголосив, що Україна не має наміру виводити свої війська з окупованих територій за вимогою Росії. Важливим кроком стало передання Папі Римському списку з 400 українських дітей, які були викрадені під час війни, що підкреслює серйозність ситуації.

Колишній президент США Дональд Трамп, після телефонної розмови з Володимиром Путіним, опублікував пост у своїй соцмережі TruthSocial, де зазначив, що переговори проходять успішно, і незабаром Україна та Росія можуть розпочати обговорення умов припинення війни. Перед цим Трамп також спілкувався з Володимиром Зеленським, що свідчить про активну дипломатичну діяльність.

Кремлівська позиція щодо мирних переговорів

Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що під час розмови між Путіним і Трампом не обговорювалися конкретні терміни або дедлайни для припинення вогню в Україні. Трамп висловив бажання досягти домовленостей якомога швидше, але жодних чітких термінів не було встановлено.

Путін, у свою чергу, зазначив, що мирне врегулювання з Україною можливе лише після досягнення певних домовленостей, проте не уточнив, про які саме йдеться. Це залишає відкритими питання щодо подальших кроків у мирному процесі.