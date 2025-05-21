Володимир Зеленський, президент України, та Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, провели важливу зустріч, під час якої обговорили низку актуальних питань, включаючи вибори в Польщі, війну в Україні та відкриття кластерів у рамках переговорів про членство України в Європейському Союзі. Цю інформацію Зеленський оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський акцентував увагу на важливості підтримки Польщею України як надійного партнера. Він підкреслив, що безпека в регіоні залежить від єдності та спільних дій обох країн.

Президент також зазначив, що вшанування історичної пам’яті є важливим аспектом українсько-польських відносин, над яким обидві сторони працюють з повагою та взаєморозумінням.

Під час бесіди Зеленський розповів Туску про свої контакти з Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами, зазначивши, що триває підготовка до наступних кроків, спрямованих на посилення тиску на Росію у відповідь на затягування війни.

Особливу увагу було приділено координації позицій щодо відкриття перших переговорних кластерів під час головування Польщі в ЄС. Зеленський підкреслив, що Україна виконала всі необхідні умови для початку цих переговорів.

Президент подякував Туску за підтримку та готовність допомогти Україні на шляху євроінтеграції.

Варто зазначити, що з початку 2025 року Угорщина блокує відкриття кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, стверджуючи, що членство України може стати тягарем для блоку та самої Угорщини.

У відповідь на це Зеленський закликав ЄС прискорити процес відкриття кластерів, наголосивши, що «одна особа не може блокувати важливі для всього континенту рішення». Він також закликав Раду ЄС зробити механізм ухвалення рішень більш гнучким.

За словами єврокомісарки, Європейський Союз технічно готовий відкрити всі шість переговорних кластерів щодо членства України, проте для цього необхідна згода всіх країн-членів.