Президент України Володимир Зеленський ініціював реформи в судовій системі, зареєструвавши у Верховній Раді законопроєкт №13302. Цей документ передбачає створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів: Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які матимуть юрисдикцію на всій території України. Інформація про законодавчу ініціативу вже доступна на офіційному сайті парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його розробка відповідала вимогам Конституції та закону «Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів”». Основною метою є створення правових основ для функціонування нових спеціалізованих судів.

Згідно з проектом, обидва суди будуть розташовані в Києві, а їхня юрисдикція охоплюватиме всю країну. Це має на меті забезпечити ефективне здійснення адміністративного правосуддя на загальнодержавному рівні.

26 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12368-1, який регулює створення та діяльність цих судів, замінюючи ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК). 24 березня президент Зеленський підписав цей закон, що стало важливим кроком у реформуванні судової системи.

В кінці квітня Вища рада правосуддя надала позитивний висновок щодо законопроєкту президента, що стосується утворення Спеціалізованого окружного та апеляційного адміністративних судів.

Варто зазначити, що 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, голові якого, Павлу Вовку, були накладені персональні санкції з боку США. Того ж вечора президент Зеленський підписав відповідний закон, що стало важливим етапом у боротьбі з корупцією в судовій системі.