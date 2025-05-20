Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили подальші кроки у контексті нещодавньої телефонної розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Цю інформацію Зеленський оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

У ході бесіди з Мерцом лідери обговорили деталі діалогу з Трампом, що відбувся 19 травня, а також обмінялися думками щодо консультацій з європейськими партнерами, які проходили в той же день.

«Ми максимально координуємо всі наші дії. Важливо зберігати єдність серед усіх партнерів і шукати рішення, які можуть привести до справедливого миру», – підкреслив Зеленський.

Крім того, президенти обговорили перспективи відновлення України після завершення бойових дій. Зеленський акцентував увагу на необхідності розробки чіткого плану, який допоможе наблизити мир і забезпечити подальшу підтримку країни.

19 травня Дональд Трамп також провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За інформацією, обговорювалися питання припинення вогню у війні, розв’язаній Росією проти України, а також можливі шляхи мирного врегулювання конфлікту.

Путін зазначив, що припинення вогню можливе лише за умови досягнення відповідних домовленостей, проте конкретні деталі не були розкриті. Він також згадав про можливий меморандум між Росією та Україною, який міг би включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту, висловивши сподівання на позитивний розвиток переговорів у Стамбулі.

У той же день Зеленський провів дві телефонні розмови з Трампом – одну до його дзвінка Путіну, іншу – після. До другої бесіди приєдналися лідери Єврокомісії, Франції, Італії, Німеччини та Фінляндії.

Зеленський зазначив, що якщо російська сторона запропонує меморандум, він не залишиться в секреті. Такий документ міг би стати основою для створення «мапи», що веде до завершення війни, включаючи укладення мирної угоди. Меморандум передбачатиме припинення вогню і має бути підтриманий обома сторонами.