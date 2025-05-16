Володимир Зеленський, президент України, нещодавно провів телефонні переговори з низкою лідерів Європейського Союзу та президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, зазначивши, що деталі цих розмов будуть оприлюднені найближчим часом.

У телефонних бесідах взяли участь такі високопосадовці, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент США Дональд Трамп. Проте, речник не розкрив теми обговорення та тривалість розмови.

Варто зазначити, що Зеленський та європейські лідери наразі перебувають у Тирані, Албанія, де проходить шостий саміт Європейської політичної спільноти. Цей захід вперше відбувається в регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії у європейських справах, як зазначено на сайті Ради Європи.

На саміті очікується участь 47 глав держав і урядів, включаючи лідерів країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Організаторами заходу виступають президент Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Основні теми саміту

Під гаслом “Нова Європа в новому світі: єдність – співпраця – спільні дії” учасники обговорять важливі питання, серед яких:

Безпека Європи та демократична стійкість, зокрема в контексті війни Росії проти України;

Конкурентоспроможність та економічна безпека;

Проблеми мобільності та розширення можливостей для молоді.

Саміт передбачає пленарне засідання та три тематичні круглі столи, присвячені зазначеним питанням, що підкреслює важливість співпраці між країнами у сучасному світі.