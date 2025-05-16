Володимир Зеленський, президент України, наразі перебуває в Албанії, де бере участь у шостому саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС). Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров 16 травня.

Зеленський разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом прибули до Тирани для участі в цьому важливому заході, про що глава держави розповів під час пресконференції в Анкарі.

Цей саміт, що проходить 16 травня 2025 року, є першим, який відбувається в регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських справах, як зазначається на сайті Ради Європи.

Очікується, що в саміті візьмуть участь 47 лідерів держав і урядів, серед яких представники країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Організаторами заходу є президент Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Під гаслом «Нова Європа в новому світі: єдність – співпраця – спільні дії» учасники обговорять важливі питання, такі як:

Безпека Європи та демократична стійкість, зокрема в контексті війни Росії проти України;

Конкурентоспроможність та економічна безпека;

Проблеми мобільності та можливості для молоді.

Програма саміту включає пленарне засідання та три тематичні круглі столи, присвячені зазначеним темам.

У той же день, 16 травня, у Стамбулі відбудуться перші прямі переговори між Україною та Росією. Російську делегацію очолить помічник президента Путіна Володимир Мединський, який раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Українську делегацію очолить міністр оборони Олексій Умєров.

Зеленський, який 15 травня зустрівся з Ердоганом в Анкарі, охарактеризував низький рівень російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Туреччини та США, підтримав відправлення делегації до Стамбула. Він зазначив, що переговори проходитимуть за участі представників Туреччини та США.

Раніше президент України висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де Кремль пропонував прямі переговори. Проте в Кремлі повідомили, що Путін на цих переговорах не буде присутнім.