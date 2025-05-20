20 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив 504 захисників, з яких 285 отримали нагороди посмертно. Цей важливий крок підкреслює визнання героїзму та самопожертви українських військових у боротьбі за незалежність.

Указ президента №310/2025, що стосується нагородження, був опублікований на офіційному сайті Офісу президента України. Нагороди присуджені за проявлену мужність і відвагу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед нагороджених є військові, які отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, а також ордени «За мужність». Крім того, захисникам вручили медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Ці нагороди є символом визнання героїзму українських воїнів, які борються за безпеку та незалежність своєї країни, і підкреслюють важливість їхнього внеску у захист держави.