Володимир Зеленський, президент України, нещодавно передав Папі Римському Леву XIV список, що містить імена 400 українських дітей, викрадених Росією з тимчасово окупованих територій. Глава держави висловив сподівання, що Ватикан зможе сприяти поверненню цих дітей на батьківщину.

Цю інформацію Зеленський озвучив під час брифінгу 19 травня. Він зазначив, що Папа Римський виявив бажання підтримати Україну в гуманітарних питаннях, пов’язаних з війною, розв’язаною Росією. Президент підкреслив важливість теми дітей у їхній розмові.

«Ми надали список із чотирьохсот дітей, що є значною кількістю. Також обговорювали інші гуманітарні питання. Ватикан готовий організувати зустріч для всіх зацікавлених сторін, включаючи представників Європи, і ми будемо раді їх бачити. Однак це залежить від всіх учасників процесу. Формат, в якому братимуть участь США, Росія та Україна, є прийнятним для Ватикану», – зазначив Зеленський.

Зустріч президента України з новим Папою Римським Левом XIV відбулася під час його інтронізації 18 травня 2025 року у Ватикані. Це була коротка, але важлива зустріч для обговорення гуманітарних питань.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року Зеленський також передав список із 400 дітей президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі. Південна Африка є співлідером у коаліції, що займається поверненням українських дітей, викрадених Росією.