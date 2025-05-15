Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що армія Російської Федерації проводить наступальні операції на всій лінії фронту, зокрема на Сумщині. За його словами, на північному кордоні з Україною зосереджено близько 67 тисяч російських військових. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції в Анкарі 15 травня.

Зеленський зазначив, що російські військові активізували свої дії на всіх напрямках, але особливо важливим є Сумський напрямок. «Ми вжили необхідних заходів, щоб не дати їм можливості об’єднатися. Ці дії тривають вже кілька місяців», – підкреслив президент.

Ще 26 березня Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro попереджав про підготовку Росії до весняного наступу, зокрема на Сумську та Харківську області. Він вказав на те, що нова атака російських військ планується в найближчий час.

Згідно з інформацією, наданою агентством Associated Press, російські військові готують масштабний наступ на Україну, який охоплює фронт довжиною близько 1000 кілометрів. Мета цього наступу – посилити тиск на Україну та покращити переговорні позиції Кремля у майбутніх переговорах про припинення вогню.

29 березня в комітеті Верховної Ради з національної безпеки зазначили, що через розтягнутість фронту на тисячу кілометрів, російські війська можуть на окремих ділянках активізувати свої наступальні дії. Це свідчить про серйозність ситуації та необхідність готовності українських сил до можливих атак.