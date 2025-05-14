Президент України Володимир Зеленський спочатку планував відмовитися від участі у переговорах з Росією, які мають відбутися 15 травня в Туреччині. Проте, за інформацією, що надійшла з дипломатичних кіл США та Європи, його рішення змінили американські та європейські політики, які переконали його взяти участь у зустрічі.

Згідно з даними, Зеленський був розчарований невизначеністю з боку Кремля щодо майбутніх переговорів і навіть не хотів, щоб українська делегація зустрічалася з російською стороною. Однак західні партнери підкреслили важливість участі українських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Андрія Сибіги та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Незважаючи на це, Зеленський неодноразово висловлював сумніви щодо доцільності поїздки до Туреччини. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф намагався переконати українську сторону, що участь у прямих переговорах буде вигідною для обох сторін: якщо Україна приїде, а Росія – ні, це негативно вплине на Москву, а присутність обох сторін може сприяти досягненню миру.

Один з українських посадовців, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Володимиром Путіним у Туреччині, оскільки саме він ухвалює ключові рішення в Росії. Президент України підтвердив свій намір відвідати Стамбул і висловив сподівання на можливість припинення вогню.

14 травня Зеленський повідомив, що чекає на відповідь Кремля щодо представників Росії на переговорах, і лише після цього визначиться з форматом зустрічі та подальшими кроками України.

Цікаво, що 12 травня колишній президент США Дональд Трамп висловив бажання бути присутнім на переговорах у Стамбулі та припустив, що Путін може погодитися на запропоноване Києвом і його партнерами припинення вогню.

Трамп раніше наголошував на необхідності прямих переговорів між Україною та Росією в Туреччині, щоб з’ясувати можливість укладення угоди. Якщо ж цього не станеться, Захід знатиме реальний стан справ і зможе відповідно реагувати.

У Кремлі, в свою чергу, заявили, що Україна повинна йти на переговори без жодних умов. Вони також повідомили, що оголосять своїх представників на зустрічі в Стамбулі, коли Путін вважатиме це доцільним.