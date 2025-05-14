14 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Марченка з посади начальника Ізюмської міської військової адміністрації (МВА) та призначення Сергія Федченка на цю посаду. Відповідна інформація була оприлюднена на офіційному сайті президента.

Валерій Марченко зазначив, що дізнався про своє звільнення лише після публікації указу. Натомість Сергій Федченко поділився своїми планами на новій посаді, акцентуючи увагу на пріоритетах, серед яких – зміцнення обороноздатності, забезпечення безпеки громадян, підтримка армії, а також відновлення та благоустрій регіону.

Сергій Федченко, 41-річний уродженець селища Високе, має значний досвід у державному управлінні. Він здобув освіту в Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «менеджмент організацій», а також в Харківському національному університеті внутрішніх справ, де вивчав правознавство, і в Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України, спеціалізуючись на державному управлінні.

Протягом своєї кар’єри Федченко займав різні посади, зокрема начальника відділу з питань зв’язків з територіальними громадами, першого заступника голови Борівської районної державної адміністрації, комерційного директора фермерського господарства та першого заступника Борівського селищного голови. Він також був депутатом Харківської обласної ради, Борівської районної ради та Ізюмської районної ради.

Звільнення Валерія Марченка стало наслідком скандалу, що виник у січні 2024 року, коли колишній заступник начальника Ізюмської МВА Максим Стрельник разом зі спільниками намагалися привласнити майже 5 мільйонів гривень, виділених на відновлення житла для місцевих мешканців у рамках програми «єВідновлення». За даними слідства, фігурантам справи було висунуто підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за розкрадання та легалізацію злочинних доходів.

У квітні 2024 року в Харкові була засуджена жінка з Ізюмщини, яка брала участь у шахрайстві з оформленням компенсації за програмою «єВідновлення», намагаючись отримати кошти за будинок, що був демонтований ще до початку повномасштабного вторгнення.

У грудні 2024 року очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про рекомендацію замінити начальника Ізюмської МВА. У січні 2025 року він підтвердив, що рішення про звільнення Марченка вже ухвалено, а питання його можливої причетності до розкрадання перебуває на розгляді правоохоронних органів.

Новий керівник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко висловив готовність працювати над зміцненням обороноздатності регіону та підтримкою місцевої громади, підкресливши важливість безпеки та відновлення інфраструктури.