Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо нещодавньої заяви Володимира Путіна про готовність Росії до співпраці в рамках “меморандуму майбутнього мирного договору” з Україною. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що американський лідер розповів йому про можливість існування такого меморандуму. “Я розумію, що це питання обговорювалося з Путіним, і в двосторонньому форматі – між Україною та Росією – може бути укладено меморандум, який в подальшому може стати основою для мирного договору. Цей документ, підтриманий обома сторонами, міститиме угоду про припинення вогню. Поки що мені це невідомо”, – підкреслив президент.

Володимир Зеленський також додав, що якщо російська сторона надасть будь-які меморандуми, ця інформація не залишиться в таємниці. “Зазвичай така інформація потрапляє в публічний простір. Я вважаю, що отримавши меморандум або пропозиції від росіян, ми зможемо сформувати своє власне бачення”, – зазначив він.

На даний момент ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього питання будуть оновлюватися.