Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на важливості санкцій проти Росії, висловивши сподівання на те, що новий пакет санкцій від Європейського Союзу буде «сильним». Ці заяви він зробив під час брифінгу 19 травня.

Зеленський зазначив, що «пакет Європи буде, і він буде потужним». Він підкреслив, що існують чіткі терміни та домовленості, і висловив впевненість у тому, що, якщо Росія не припинить вогонь, наступний пакет санкцій також буде значним.

Президент України також підкреслив важливість співпраці з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, для підготовки американських санкцій проти Росії. Він вважає, що це суттєво вплине на можливості Росії фінансувати війну, зазначивши, що від рішень США залежить, чи зможе Путін продовжувати свої військові дії, чи зіткнеться з серйозними економічними труднощами.

Нагадаємо, що 10 травня Україну відвідали лідери кількох європейських країн, зокрема президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони закликали Росію до припинення вогню до 12 травня, інакше Європа запровадить нові санкції.

14 травня посли ЄС затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії, який включає посилення тиску на тіньовий флот, що налічує близько 200 суден, включаючи нафтові танкери. Також до списку потрапили близько 30 компаній, які займаються ухиленням від санкцій, зокрема в сфері товарів подвійного призначення, які тепер підпадуть під нові торговельні обмеження.

Додатково, новий пакет санкцій передбачає 75 індивідуальних санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії, що свідчить про серйозний підхід Європи до ситуації.