Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 стосується виключно військових. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу з журналістами 19 травня.

Зеленський зазначив, що повернення цивільних осіб та дітей має відбуватися без жодних умов. «Ми вже надсилали сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Не хочу вдаватися в деталі, але обмін дітей на військових – це неприйнятно. Діти повинні повертатися додому, адже це несправедливо і суперечить міжнародному праву, зокрема законам війни. Саме за такими принципами працює група під керівництвом Рустема Умєрова разом із представниками Служби безпеки та розвідки», – наголосив президент.

Обмін у форматі 1000 на 1000 був узгоджений під час переговорів між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі триває розробка покрокового плану реалізації цього обміну.

У процесі роботи беруть участь всі ключові інституції, зокрема Міністерство оборони, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена.

«Ми узгодили покроковий план реалізації домовленості, враховуючи безпекові, гуманітарні та логістичні аспекти, а також завдання на найближчі дні. Наша мета залишається незмінною – повернути кожного», – додав міністр оборони.

На даний момент точна дата обміну залишається невідомою. Представники України на переговорах зазначили, що обмін може відбутися «найближчим часом».