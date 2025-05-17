Президент України Володимир Зеленський висловив свою реакцію на нещодавній ракетний удар Росії по рейсовому автобусу, що перевозив цивільних осіб на Сумщині. Він підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію для зупинки вбивств мирних жителів. Україна сподівається на введення жорстких санкцій з боку США, Європи та інших міжнародних партнерів проти агресора.

У своєму повідомленні в соціальних мережах 17 травня Зеленський зазначив, що внаслідок атаки, здійсненої російським дроном, семеро людей отримали поранення, включаючи опіки, переломи та контузії. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. На жаль, дев’ятеро цивільних осіб загинули, серед яких була сім’я – батько, мати та донька. Президент висловив свої співчуття рідним загиблих.

Зеленський акцентував увагу на тому, що російські окупанти свідомо націлюються на цивільних, адже не могли не усвідомлювати, що атакують автобус з людьми. Він нагадав, що Україна вже давно закликає до повного і безумовного припинення вогню, щоб зберегти життя, але Росія продовжує свої злочини.

Президент також підкреслив, що без посилення санкцій і тиску на Росію не може бути мови про реальну дипломатію. Він звернув увагу на те, що російська делегація на переговорах у Стамбулі є слабкою і не має повноважень для ухвалення серйозних рішень. За словами Зеленського, необхідні конкретні дії для завершення війни.

«Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я вдячний усім, хто дійсно допомагає не словами, а справами. Мир потрібен», – зазначив президент.

Нагадаємо, що 17 травня російські війська завдали удару по рейсовому автобусу в місті Білопілля на Сумщині. За даними місцевої влади, в автобусі перебували люди, яких везли на евакуацію. Внаслідок атаки загинуло дев’ятеро осіб, четверо отримали поранення.