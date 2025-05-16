Володимир Зеленський, президент України, підкреслив критичну роль підтримки Сполучених Штатів у процесі завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Цю важливу заяву він зробив під час саміту Європейської політичної спільноти, що проходив в Албанії.

Зеленський зазначив, що Україна та США активно співпрацюють для досягнення миру. «Президент Трамп прагне завершити цю війну, тому нам необхідно максимально узгоджувати наші дії. Підтримка США є надзвичайно важливою для нас», – акцентував він.

Варто зазначити, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона напередодні висловила вимогу провести зустрічі з Україною без участі американських представників. Українська делегація вважає таку позицію спробою зірвати мирний процес або послабити його позиції.

Якщо б Росія дійсно прагнула до мирних домовленостей, вона б не заперечувала проти присутності США, адже це забезпечило б прозорість і контроль за ходом переговорів, підкреслюють в українській делегації.

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники керівників МЗС і Міноборони РФ.

Напередодні у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував склад російської делегації як «бутафорський», але з поваги до Трампа та Ердогана вирішив відправити українську делегацію до Стамбула.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де Кремль пропонував прямі переговори. Проте в Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у цих переговорах.