Президент України Володимир Зеленський висловив своє незадоволення рівнем делегації Російської Федерації, яка прибула до Туреччини для переговорів. Він зазначив, що така слабка делегація є свідченням неповаги до президентів США Дональда Трампа та Туреччини Реджепа Ердогана. Ці коментарі Зеленський зробив під час брифінгу в Анкарі 15 травня.

Глава української держави акцентував увагу на тому, що російська сторона не представила чітко визначеного порядку денного, що, на його думку, свідчить про відсутність реального бажання завершити війну. «Росія повинна продемонструвати щось – чи то рівень делегації, чи участь лідерів, або хоча б зрозумілу позицію. Якщо цього немає, це означає, що Росія не відчуває потреби закінчувати цю війну», – підкреслив Зеленський.

Він також попередив, що якщо не відбудеться двосторонніх зустрічей, Україна закликатиме міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Москви, які могли б змусити Росію швидше припинити бойові дії.

15 травня Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Раніше він висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував провести прямі переговори. Однак Путін не прибув до Туреччини, а делегацію очолив його помічник Володимир Мединський, який раніше вів переговори з Україною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути пропозицію про 30-денне перемир’я. Україна поки що не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей, а Зеленський зазначив, що визначиться з цим після переговорів з Ердоганом.

Також варто зазначити, що президент США Дональд Трамп, виступаючи в Досі, анонсував можливу поїздку до Туреччини для переговорів між Росією та Україною 16 травня, якщо це буде доцільно. Відомо, що на ці переговори зі США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.