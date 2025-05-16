Володимир Зеленський, президент України, підкреслив важливість створення мінімального рівня довіри до Росії для завершення війни. Він зазначив, що для цього російська сторона повинна виконати певні умови, проте представники РФ, які були направлені на переговори до Стамбула, “не мають реальної влади для прийняття рішень”.

Ці коментарі Зеленський зробив під час саміту Європейської політичної спільноти, що проходив в Албанії. Він окреслив кілька ключових умов, які Росія повинна виконати для налагодження довіри:

здійснити обмін військовополоненими “всіх на всіх”;

повернути викрадених українських дітей;

віддати цивільних бранців – українців.

Зеленський також наголосив на необхідності чітко визначити проблеми, які мають бути вирішені на рівні лідерів, а не на нижчих щаблях. “Ми всі знаємо, хто насправді приймає рішення в Росії”, – додав він.

Президент України також пообіцяв інформувати про хід переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі.

Переговори в Стамбулі: деталі та учасники

16 травня в Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії. На початку переговорів також були присутні представники Туреччини. Українську сторону представляє міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Перед цим, у п’ятницю, в Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”, але, “з поваги до Трампа та Ердогана”, вирішив відправити делегацію до Стамбула. Він підкреслив, що зустрічі мають проходити за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори. Проте, як стало відомо, Путіна на переговорах не буде, про що заявили в Кремлі.