Володимир Зеленський, президент України, надіслав листа Дональду Трампу, колишньому президенту США, в якому виклав пропозиції щодо розширення співпраці в сферах оборони та торгівлі. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента України.

У своєму листі Зеленський висловив щиру подяку Сполученим Штатам та американському народу за їхню незмінну підтримку України в складні часи. Він особливо відзначив внесок Трампа та його команди у зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, Зеленський акцентував увагу на нових ініціативах, які були викладені в його листі. Він запропонував розширити двосторонню співпрацю між Україною та США в оборонно-промисловому комплексі та торговельній сфері.

Президент України також підкреслив важливість продовження санкційного тиску на Росію, зазначивши, що ці заходи повинні тривати доти, поки Російська Федерація не припинить агресію на українських територіях.

Зеленський запевнив, що Україна підтримує всі мирні ініціативи, запропоновані Сполученими Штатами, і залишається відкритою до конструктивного діалогу для досягнення справедливого та тривалого миру.

Зустріч між українським президентом та віцепрезидентом США відбулася 18 травня у Римі, на фоні церемонії інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, який офіційно став главою Римо-католицької церкви.