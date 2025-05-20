Володимир Зеленський, президент України, звернувся до Дональда Трампа, президента США, з ініціативою щодо запровадження вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами. Цю інформацію озвучив Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговий представник України, під час заходу «Торгові війни: мистецтво захисту».

Качка зазначив, що Україна прагне укласти угоду про вільну торгівлю зі США, незважаючи на те, що ця країна не є основним торговим партнером України. «Ми зацікавлені в угодах про вільну торгівлю з усіма країнами G7. У нас вже є угоди з Великою Британією, Канадою та Європейським Союзом, і тепер нам потрібні США та Японія», – підкреслив він.

Він також акцентував увагу на важливості для українських виробників розробки стратегій виходу на міжнародні ринки, які є більш розвиненими та мають вищі вимоги до якості продукції. «Це дозволяє створювати більшу додану вартість і прибутковість. Тому для нас важливо мати можливість експортувати до США та укласти угоду про вільну торгівлю», – додав Качка.

Крім того, він повідомив, що створений інвестиційний фонд між Україною та США сприятиме розвитку ринку вільної торгівлі. «Реалізація ідеї фонду можлива лише за наявності угоди про вільну торгівлю, яка регулює не лише тарифи, а й забезпечує прозорість та передбачуваність регуляторного середовища», – пояснив заступник міністра.

На початку травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерства у сфері критичних корисних копалин, що охоплює 57 мінералів. Цей документ, підписаний у Вашингтоні, встановлює політичні параметри співпраці, а деталі будуть визначені в наступних технічних угодах.

Дональд Трамп заявив, що ця угода захистить інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Україні, а також може сприяти завершенню війни Росії проти України. Держсекретар США Марко Рубіо охарактеризував угоду як «крок до припинення війни».

Зеленський підкреслив, що угода про економічне партнерство між Україною та США є практичним результатом перемовин з Трампом у Ватикані. 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між двома країнами.

Перед цим парламентський комітет міжнародної політики повторно голосував за винесення ратифікації угоди до Верховної Ради, додавши правку, що народні депутати не мали доступу до тексту двох технічних угод і не несуть за них відповідальності. Ці технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду і не потребують ратифікації парламентом.

У Міністерстві економіки України сподіваються, що фонд почне працювати найближчими тижнями. 12 травня президент Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра між урядами України та США.