Президент України Володимир Зеленський нещодавно провів телефонну бесіду з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном. У ході розмови лідери обговорили перспективи співпраці між Україною та Румунією в контексті регіональної та європейської безпеки. Про це Зеленський повідомив у своїй соціальній мережі.

«Ми поважаємо Румунію та вибір її народу. Ця країна відіграє важливу роль у питаннях безпеки. Ми вдячні за підтримку, яку Румунія надає Україні у захисті наших громадян. Важливо, що ця підтримка продовжиться, адже Румунія розуміє, наскільки критично важливою є боротьба за свободу та справедливість», – підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що домовився з Нікушором Даном про особисту зустріч у найближчому майбутньому.

Нікушор Дан: новий президент Румунії

Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів Румунії, що відбулися 18 травня 2025 року, отримавши понад 53% голосів, що становить близько 6 мільйонів виборців. Його опонент, ультраправий кандидат Джордже Сіміон, набрав 46% голосів, хоча саме він виграв перший тур виборів.

У своїй передвиборчій кампанії Дан обіцяв боротися з корупцією, підтримувати Україну та зберігати європейський курс Румунії. Як повідомляє The New York Times, він позиціонував себе як поміркований консерватор, відданий ідеалам Європейського Союзу та НАТО.

На відміну від Дана, Джордже Сіміон виступав за націоналістичні ідеї, зокрема за об’єднання Румунії з Молдовою та частинами України, де проживають етнічні румуни. Нікушор Дан дотримувався більш поміркованих поглядів у цих питаннях.

Дан також був одним із засновників ліберальної партії «Союз порятунку Румунії», але згодом відійшов від неї через розбіжності з прогресивною частиною партії щодо одностатевих шлюбів. У 2018 році, під час референдуму про заборону одностатевих союзів, він закликав партію не втручатися у це питання. Референдум не відбувся через низьку явку виборців.

Передумови президентських виборів у Румунії

Верховний конституційний суд Румунії скасував результати президентських виборів, що відбулися в листопаді 2024 року. Тоді переможцем першого туру став проросійський кандидат Келін Джорджеску, але румунські спецслужби запідозрили втручання Росії у вибори, внаслідок чого Джорджеску заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів, та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан із 20,99% голосів.

Другий тур виборів, що відбувся 18 травня 2025 року, став змаганням між прозахідним Нікушором Даном та проросійським лідером ультраправої партії AUR Джордже Сіміоном.