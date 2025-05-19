Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення постійної національної переговорної групи, яка займатиметься питаннями завершення війни з Росією. Це рішення було ухвалене під час наради з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, про що Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що Рустем Умєров, який очолює українську делегацію в Туреччині, доповів про хід переговорів з російською стороною. “Ми змогли утримати розмову в конструктивному руслі, відкидаючи всі спроби російських погроз. Україна наполягає на повному та безумовному припиненні вогню, що дозволить зберегти життя людей і створити умови для дипломатії. Ми пропонуємо тривале припинення вогню на 30 днів, узгоджене з нашими партнерами”, – підкреслив президент.

Також Зеленський нагадав, що важливим результатом зустрічі у Стамбулі стало досягнення домовленості про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, деталі якого наразі обговорюються.

Президент висловив готовність до зустрічі на рівні лідерів для обговорення ключових питань. “Україна не боїться прямих переговорів з Росією, і важливо, щоб російське керівництво не затягувало війну”, – додав він.

Зеленський також повідомив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповіли про зустрічі з представниками США та європейськими партнерами, зокрема з Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Туреччини. “Ми координуємося з партнерами практично щоденно”, – зазначив глава держави.

Переговори у Стамбулі: деталі та перспективи

16 травня у Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями за участі представників Туреччини. Українську сторону очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу делегації увійшли перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році, а також заступники керівників МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі “1000 на 1000”. Україна активно працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цим у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, що свідчить про активну міжнародну підтримку мирного врегулювання конфлікту.