Президент України Володимир Зеленський висловив свої сумніви щодо можливості участі Володимира Путіна у запланованій зустрічі в Стамбулі. У інтерв’ю німецькому виданню Spiegel він зазначив, що не вірить у те, що російський лідер приїде на прямі переговори.

Зеленський розповів, що під час бесіди з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом він запропонував провести зустріч в Анкарі, але якщо Путін погодиться, то обидва лідери вирушать до Стамбула. “По-перше, я не вірю, що Путін готовий зустрітися. Мені здається, що він боїться. Проте, якщо його економіка зазнає серйозного удару, це вплине і на його народ, росіян. Тому, на мою думку, шанси на його приїзд все ж існують”, – підкреслив президент.

Він також зазначив, що основною метою зустрічі є пошук формату для припинення війни, хоча досягти згоди в усіх питаннях буде складно через різні погляди. Зеленський акцентував, що є питання, які потрібно обговорити безпосередньо з Путіним, тоді як технічні деталі можна вирішити в іншому форматі.

“Якщо я зустрінуся з Путіним, це має завершитися політичною перемогою – або припиненням вогню, або обміном полоненими. Якщо ж він не приїде, це означає, що він не прагне політичної перемоги”, – зазначив Зеленський.

Щодо мирних переговорів, 10 травня на зустрічі “коаліції охочих”, до якої входили 35 країн, включно з Україною, було запропоновано 30-денне перемир’я, яке має розпочатися з 12 травня. У засіданні брали участь лідери США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі та інших країн. Президент Туреччини Ердоган підтримав ідею проведення переговорів у Стамбулі 15 травня.

Водночас Володимир Путін висловив готовність відновити прямі переговори без попередніх умов, але не згадав про ініціативу щодо 30-денного припинення вогню, яка вже отримала підтримку понад 20 країн. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Зеленський підтвердив, що чекатиме Путіна у Стамбулі 15 травня для проведення прямих переговорів. Колишній президент США Дональд Трамп також висловив думку, що візит Путіна на цю зустріч можливий, якщо сам російський лідер вирішить приїхати.