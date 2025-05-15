Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом українська делегація визначить подальші кроки у переговорах з Росією. Ця важлива зустріч відбудеться 15 травня в Анкарі і стане ключовим етапом у підготовці до діалогу з Москвою.

Напередодні, 10 травня, у рамках зустрічі “коаліції охочих” представники США та європейських країн закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке мало б розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь делегації з 35 країн, включаючи Україну. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, які приєдналися до обговорення онлайн.

Перед і після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку ініціативі, про що повідомив канцлер Мерц на пресконференції.

Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов. Цю інформацію він озвучив на пресконференції в Кремлі 11 травня. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після його телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Зеленський також підтвердив, що очікує на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів. Російський лідер вже затвердив склад своєї делегації, яку очолить Володимир Мединський, помічник Путіна, відомий за попередніми переговорами з українською стороною у 2022 році.

На даний момент українська сторона ще не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський 14 травня зазначив, що після визначення учасників з російської сторони будуть ухвалені подальші рішення щодо переговорного процесу.