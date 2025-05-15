Володимир Зеленський, президент України, разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, планують відвідати Тирану, столицю Албанії, 16 травня 2025 року. Вони візьмуть участь у саміті Європейської політичної спільноти, який обіцяє стати важливою подією для міжнародних відносин.

Цю інформацію Зеленський озвучив під час пресконференції в Анкарі, підкресливши, що зустріч була запланована заздалегідь. На саміті очікується участь понад 40 лідерів з різних країн, що свідчить про його значущість.

Шостий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться вперше в Західних Балканах, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських справах. Участь візьмуть 47 глав держав і урядів, серед яких лідери країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та інших держав регіону.

Організаторами заходу виступають президент Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Основні теми обговорення на саміті

Під гаслом «Нова Європа в новому світі: єдність – співпраця – спільні дії» учасники саміту обговорять ряд важливих питань:

Безпека в Європі та демократична стійкість, зокрема в контексті війни Росії проти України;

Конкурентоспроможність та економічна безпека;

Проблеми мобільності та можливості для молоді.

Програма саміту включатиме пленарне засідання та три тематичні круглі столи, присвячені зазначеним питанням, що дозволить учасникам глибше зануритися в обговорення важливих аспектів сучасної політики.