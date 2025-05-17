Володимир Зеленський, президент України, нещодавно зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Римі. Цю інформацію український лідер оприлюднив на своїх соціальних платформах.

Під час зустрічі обговорювалися ключові питання, що стосуються гуманітарної ситуації та безпеки. Зокрема, акцентували увагу на необхідності безумовного припинення вогню, посилення міжнародного тиску на Росію, а також на гуманітарному розмінуванні територій України. Окрім цього, обговорювалися проєкти, пов’язані зі шкільним харчуванням та облаштуванням укриттів у навчальних закладах.

Зеленський також підкреслив важливість участі швейцарських компаній у відбудові України. Він поінформував про хід переговорів у Стамбулі та наголосив на необхідності координації дій з усіма партнерами, включаючи Сполучені Штати Америки.

Крім того, 17 травня президент України провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, де обговорювалися питання співпраці в рамках коаліції охочих та кроки, необхідні для досягнення тривалого миру.

Наступного дня, 18 травня, Зеленський планує взяти участь в інтронізаційній месі Папи Римського Лева XIV. Україну на цій події також представлятимуть перша леді Олена Зеленська, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.