15 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський вирушає до Анкари для важливої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Хоча раніше Зеленський висловлював бажання провести особисті переговори з Володимиром Путіним у Стамбулі, ситуація змінилася. Кремль оголосив, що на переговорах у Туреччині не буде Путіна, а делегацію очолить його помічник Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

На даний момент Україна не розкрила склад своєї делегації та формат майбутніх зустрічей. Зеленський зазначив, що спочатку чекає інформацію про представників Росії, після чого визначиться з подальшими кроками. Важливо відзначити, що команда новин перебуває в Туреччині та активно висвітлює хід переговорів, надаючи свіжі оновлення в режимі реального часу.

Згідно з інформацією, що надходить з українських джерел, українська делегація готова обговорити питання 30-денного припинення вогню, що може стати важливим кроком у напрямку мирного врегулювання конфлікту.

Ввечері 14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який також перебуває в Туреччині, зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії. Рубіо прибув до Туреччини для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Після цього, 16 травня, він разом зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом вирушать до Стамбула для можливих переговорів між Україною та Росією.

Водночас президент США Дональд Трамп не планує відвідувати Туреччину для участі у цих переговорах. Раніше він висловлював можливість візиту, але наразі це не відбудеться, оскільки Трамп приїде до Стамбула лише у разі прямої зустрічі з Путіним, яка, як відомо, не відбудеться.