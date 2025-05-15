Туреччина планує акцентувати увагу на необхідності припинення вогню у війні між Росією та Україною під час візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари. Про це повідомив речник адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун у своїй заяві в соціальних мережах.

Алтун зазначив, що під час двосторонньої зустрічі між президентами Ердоганом та Зеленським буде обговорено всі важливі аспекти, пов’язані з конфліктом. “Наш президент підкреслить позицію Туреччини щодо необхідності негайного припинення вогню та початку мирних переговорів”, – додав він.

15 травня президент Зеленський відвідає Туреччину разом із ключовими членами своєї команди, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та очільника СБУ Василя Малюка.

У той же день у Стамбулі можуть відбутися переговори між українською та російською делегаціями. Відомо, що президент Росії Володимир Путін не братиме участі у переговорах, а російську сторону представлятиме його помічник Володимир Мединський. Склад української делегації поки що не розголошується.

Нагадаємо, що 10 травня під час зустрічі “коаліції охочих” США та європейські країни закликали Росію оголосити 30-денне перемир’я, починаючи з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, а також лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Після засідання учасники провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку ініціативі. Володимир Путін, у свою чергу, заявив, що готовий відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов, не згадавши при цьому про ініціативу “коаліції охочих”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав ідею проведення переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що було оголошено після розмови з президентом Франції Макроном. Зеленський підтвердив, що чекає на Путіна для прямих переговорів у Стамбулі.

Крім того, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив намір звернутися до Путіна з проханням приїхати до Туреччини для участі у переговорах з Україною. Спецпредставник президента США Кіт Келлог також повідомив, що Дональд Трамп готовий особисто долучитися до перемовин, якщо в них візьме участь Володимир Путін.