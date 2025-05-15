Володимир Зеленський, президент України, відправився до Туреччини разом із Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ, а також Андрієм Єрмаком, керівником Офісу Президента, та його заступниками Ігорем Жовквою і Ігорем Брусилом. Цю інформацію підтвердили джерела, знайомі з деталями поїздки.

На даний момент неясно, чи братимуть ці особи участь у запланованих переговорах з російською делегацією, які відбудуться в Стамбулі. 15 травня Зеленський має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Щодо мирних переговорів у Стамбулі, які заплановані на 15 травня, 10 травня відбулася зустріч “коаліції охочих”, на якій США та європейські країни закликали Росію до 30-денного припинення вогню, що має розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Зеленський. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, інші країни приєдналися онлайн.

Перед і після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку цій ініціативі, за словами канцлера Мерца.

Президент Росії Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі без попередніх умов, починаючи з 15 травня. Цю інформацію він озвучив на пресконференції в Кремлі 11 травня. Речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав ініціативу провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після його розмови з президентом Франції Макроном.

Зеленський підтвердив, що очікує на прибуття Путіна до Стамбула для прямих переговорів у четвер, 15 травня. Російський лідер вже затвердив склад своєї делегації, яку очолить помічник Путіна Володимир Мединський, що раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

На даний момент Україна не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. 14 травня Зеленський зазначив, що після отримання інформації про склад російської делегації буде визначено подальші кроки.