Володимир Зеленський, президент України, прибув до Анкари для важливої зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Ця подія стала знаковою, адже обидва президенти мають намір обговорити ключові питання, що стосуються миру та безпеки в регіоні.

Зеленський висловив вдячність Ердогану за організацію цієї зустрічі, підкресливши важливість прямих переговорів. “Ми отримали чіткі сигнали про необхідність таких перемовин. Українська сторона готова до діалогу, і сьогодні ми тут, в Анкарі, з делегацією найвищого рівня, яка включає представників Міністерства закордонних справ, військових та розвідників”, – зазначив президент України.

Перш ніж розпочати переговори з Ердоганом, Зеленський планує зустрітися з широкою делегацією Туреччини. Він також підкреслив, що Україна підтримує тісний контакт з американською стороною, яка також присутня в Туреччині на високому рівні.

Щодо російської делегації, Зеленський висловив сумніви щодо її реального рівня, назвавши його “бутафорським”. “Ми ще не знаємо, хто представляє Росію, але з того, що видно, це не викликає довіри. Після розмови з Ердоганом ми вирішимо, які кроки робити далі, зокрема, щодо російської делегації та їх мандату”, – додав він.

Після завершення переговорів із Ердоганом запланована прес-конференція, на якій можуть бути оголошені важливі новини. За інформацією, що надійшла з надійних джерел, після цієї зустрічі можуть відбутися перші прямі переговори між Україною та Росією з 2022 року. Подальші дії щодо перемовин з російською стороною будуть визначені після зустрічі Зеленського з Ердоганом.